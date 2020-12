M5S: "Lavoratori dei servizi sociali senza stipendio, il Comune paghi le cooperative"

Gli operatori dei servizi sociali del Comune di Vasto "non prendono lo stipendio da mesi". Lo denuncia il Movimento 5 Stelle, che chiede all'amministrazione comunale di centrosinistra di pagare gli arretrati alle cooperative.

"L'assessore alle Politiche sociali - si legge in una nota dei pentastellati - si accalora spiegando che il Comune ha intercettato tutti i finanziamenti in materia di politiche attive del lavoro, della promozione delle politiche in favore della disabilità, della famiglia e dei minori a beneficio del territorio, per circa due milioni 500 mila euro, e sottolinea l'impegno e il sostegno che i Servizi sociali hanno profuso nei confronti delle fasce di popolazione più fragili.

Sono proprio gli operatori del settore che meritano un plauso per la loro dedizione ed il loro grande lavoro, specie se si pensa che non prendono lo stipendio da mesi.

Il Comune è in grave ritardo con il pagamento delle fatture relative alla gestione dei servizi sociali e le cooperative non riescono più a far fronte al pagamento degli stipendi. Allo stesso modo si evidenziano ritardi nel pagamento dei contributi destinati al rimborso delle rette per le strutture residenziali per anziani.

Come noto, il Comune ha acceso un mutuo trentennale di 10 milioni di euro proprio per azzerare i residui passivi maturati nel 2019 e il sindaco Menna si è vantato recentemente in Consiglio comunale di aver estinto tutti debiti con il Civeta, tutti i debiti con la Pulchra e di avere ancora in cassa 2 milioni di liquidità.

Invitiamo l'assessore Marchesani a fornire i necessari chiarimenti e a sbloccare al più presto i relativi pagamenti".