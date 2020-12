L’Anmi e la solidarietà: una raccolta per mensa Caritas e famiglie bisognose

"La Gente di mare conosce la durezza della burrasca e tende la mano senza titubanza". Inizia così il racconto di un'azione di solidarietà che ha visto protagonisti i soci dell'Anmi di Vasto. "È bastato uno squillo di sirena tra i soci dell'Anmi da parte del presidente Luca Di Donato e si è attivata una vera corsa alla solidarietà con una raccolta alimentare per donare aiuto e conforto alle famiglie disagiate conosciute da Don Gianfranco ed alla Mensa Caritas guidata da Suor Gianna".

La raccolta è partita in occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei marinai, ed è poi proseguita nella sede di piazza del Popolo. Per questo il presidente Di Donato ha voluto esprimere il pensiero di ringraziamento "a tutti i soci che hanno raccolto l'invito, dimostrando ancora una volta senso di appartenenza ed ancor più grande sensibilità, anche in questo periodo difficoltoso per tutti. Una raccolta pari ad un'ottima pesca.

La Gente di mare conosce l'importanza della sinergia durante la burrasca ed è stato bello scoprire la collaborazione per questa raccolta alimentare con le donne e gli uomini del Circomare di Vasto guidati dal Comandante TV Francesca Perfido. La Gente di mare ha imparato nel tempo, che andare per mare significa non sottovalutare nulla, dal rispetto delle regole, all'adattarsi ad ogni forma di tempo, e ad instaurare legami fondati sui valori della lealtà e della solidarietà".