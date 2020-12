Primo disco per l’Histérico Duo: Davide Di Ienno e Michele Paolino pubblicano "Beginnings"

È Beginnings - 20th Century Music for Saxophone and Guitar, il primo disco dell'Histérico Duo, formato da Davide Di Ienno (chitarra) e Michele Paolino(sassofono). Il disco, registrato nei mesi di giugno e luglio negli studi del Pims di Vasto da Francesco Apolloni, è stato pubblicato dalla Da Vinci Publishing, casa discografica Giapponese con sede ad Osaka.

Di Ienno e Paolino hanno inciso quattordici brani moderni firmati da Bellafronte, Corea, Machado, Piazzolla e Piersanti, dando una personale interpretazione caratterizzata dalla fusione delle timbriche di chitarra e sassofono.

L'Histérico Duo ha già all'attivo numerose esibizioni dal vivo in importanti appuntamenti musicali e ha riarrangiato brani dalle diverse atmosfere musicali, pubblicati sul canale youtube (CLICCA QUI). Per diversi mesi i due musicisti hanno lavorato alla preparazione dei brani, prima di finalizzarli in studio di registrazione e ora sono pronti per far ascoltare a tutti la loro musica.

Il disco - CLICCA QUI

Ascolta su Spotify - CLICCA QUI