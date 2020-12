Discarica Furci, accolta la richiesta di sospensiva del Comune

La vicenda della discarica in progetto a Furci si protrarrà almeno fino maggio 2021, nel frattempo la ditta non potrà iniziare i lavori.

I giudici del Tar dell'Aquila in udienza collegiale hanno infatti concesso la sospensiva richiesta dal Comune rappresentato dal legale Herber Simone. Viene così confermato lo stop ai lavori che stavano per essere avviati dalla Vallecena dell'imprenditore vastese Gianni Petroro ordinato con provvedimento cautelare monocratico emesso direttamente dal Presidente del Tribunale Amministrativo di L'Aquila il mese scorso. La discussione del ricorso nel merito avverrà i prossimo 5 maggio 2021.

Nei giorni scorsi avevamo raccontato la storia di Felice Travaglini che rischia di ritrovarsi l'impianto confinante con i terreni sui quali vuole avviare la propria attività bio [LEGGI].

Soddisfatti per il nuovo stop il Forum H2O e il Comitato per la Difesa del Comprensorio del Vastese: "Auspichiamo un ripensamento da parte della Regione Abruzzo, visto che molte criticità dell'area non sono state adeguatamente valutate, dalla distanza della struttura dalle aree sottoposte a tutela paesaggistica alla questione della presenza di una falda acquifera, dall'incidenza su coltivazioni di pregio all'impatto dal punto di vista epidemiologico".