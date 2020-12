Sabatino all’ultimo assalto porta la Fiorentina agli ottavi di Champions

C'è la firma di Daniela Sabatino sulla vittoria della Fiorentina Femminile in casa dello Slavia Praga che vale il passaggio agli ottavi della Champions League femminile. Le viola di mister Cincotta si sono presentate in Repubblica Ceca con l'obbligo di vincere (o di pareggiare segnando almeno tre gol) per superare il turno della competizione europea dopo il 2-2 di cinque giorni fa al Franchi [LEGGI].

La Fiorentina ha cercato il gol per tutti i novanta minuti, trovando sulla sua strada l'ottima prova della retroguardia dello Slavia Praga. Ma, quando tutto sembrava ormai perso, ecco che ci ha pensato Sabatino a risolvere la situazione. Proteggendo bene un pallone nella metà campo avversaria ha conquistato un prezioso calcio di punizione nei secondi finali di recupero. A incaricarsi della battuta è stata Tatiana Bonetti che ha disegnato una traiettoria su cui l'attaccante di Castelguidone ha anticipato l'avversaria e ha piazzato, di testa, la palla in rete.

Esplosione di gioia per questo gol-qualificazione che proietta la Fiorentina tra le migliori sedici squadre d'Europa. Ancora una volta Daniela Sabatino è stata protagonista in campo, da autentica trascinatrice e da rapace d'area capace di lasciare il segno.