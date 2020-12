Il centrodestra rompe gli indugi: "Coordinamento per programma e candidato sindaco"

Il centrodestra di Vasto avvia il percorso che lo porterà alle elezioni 2021. La prima riunione dei tavolo permanente ha individuato, questa mattina, i primi obiettivi: coordinamento per allargare la coalizione, linee guida per il programma elettorale, criteri e metodo per individuare il candidato sindaco.

Ad annunciarlo sono i promotori del tavolo del centrodestra, i consiglieri comunali Alessandro d'Elisa (Gruppo misto), Guido Giangiacomo (Forza Italia) ed Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro).

I consiglieri Comunali Alessandro d'Elisa, Guido Giangiacomo ed Edmondo Laudazi comunicano di aver dato inizio, questa mattina , ai lavori del tavolo permanente e di confronto programmatico in vista delle prossime elezioni amministrative del 2021.

Alla prossima, "ulteriore riunione, indetta per prossimo 18 dicembre, a cui saranno invitati i colleghi consiglieri comunali di opposizione ed i segretari

cittadini dei partiti di centrodestra, Forza Italia, Lega, FdI e Udc e della lista civica Il Nuovo Faro" si discuterà di tre questioni, a partire dall'istituzione "di un coordinamento per il confronto e l'individuazione di tutti i movimenti civici, le associazioni ed i portatori d'interesse cittadini che saranno successivamente invitati a partecipare", proseguendo con "la predisposizione delle linee guida per la stesura del programma

amministrativo per il quinquennio 2021-2026", per giungere alla "caratterizzazione della figura del candidato sindaco e della procedura per la relativa urgente individuazione". Infine, "la scelta della sede elettorale e di coordinamento".