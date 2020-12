"Dona un giocattolo e accendi un sorriso": le Proloco di Vasto e Pollutri insieme per la solidarietÃ 

Torna anche quest'anno l'iniziativa benefica "Dona un giocattolo e accendi un sorriso". L'emergenza sanitaria non ha fermato la Pro Loco "Città del Vasto" APS che, in collaborazione con la Pro Loco di Pollutri, la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vasto, l'associazione Nova e la Polisportiva Hermes del vastese, ha deciso di organizzare l'edizione 2020 della raccolta di giocattoli da donare ai bambini meno fortunati.

"Avviata nel Natale 2018 – si legge in un comunicato della Pro Loco - quest'anno è alla sua terza edizione e già lo scorso anno ha fatto registrare un successo inaspettato. Sono stati più di tremila i giocattoli raccolti in 15 giorni e distribuiti tra famiglie indigenti, diverse parrocchie di Vasto, case famiglia e non solo. Nonostante l'ospite non gradito del Covid-19, la Pro Loco ha inteso, con maggior forza, far sentire la sua presenza e la sua vicinanza verso i tanti bambini meno fortunati e le loro famiglie, di fronte ad un Natale che si prospetta purtroppo molto diverso dagli altri anni. Anche quest'anno – proseguono - oltre alle associazioni citate, è venuta in soccorso la Pro Loco di Pollutri che ha immediatamente aderito all'iniziativa ed ha subito predisposto un punto di raccolta presso la propria sede".

Per donare i giocattoli e regalare un sorriso ai tanti bambini meno fortunati, è possibile recarsi nei due punti di raccolta predisposti: a Vasto, nella sede operativa della Pro Loco "Città del Vasto" al piano terra dei locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Vico Raffaello n. 1 (Vicino la Chiesa di San Giuseppe), a partire da giovedì 17 dicembre, dalle ore 17 alle ore 20; e a Pollutri, nella sede locale della Pro Loco in Corso Giovanni Paolo II sempre a partire dal 17 dicembre, dalle ore 9:30 alle 11:30.

La raccolta proseguirà tutti i giorni fino al 6 gennaio 2021 e vedrà impegnati tutti i volontari delle pro loco e delle associazioni aderenti all'iniziativa. I giocattoli che verranno donati e raccolti possono essere nuovi o usati purché, questi ultimi, in buone condizioni e in confezioni ben conservate e sanificate. Nella consegna dei giocattoli, si chiede la massima attenzione ed il rispetto delle normative anti-Covid.