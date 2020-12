Passo Godi. Il Faggio Monumentale del Pontone, un incantesimo lungo 700 anni

Durante questo viaggio stiamo ascoltando: The Sound of Silence (Simon & Garfunkel, 1964)







Questa non era una tappa prevista, ma ci piacciono i fuori programma. Ci stiamo spostando da Forca d’Acero, attraverso Villetta Barrea, per dirigerci verso Scanno.





Penso che la strada che sale verso Passo Godi (1630 m.s.l.m.) e quella che scende verso il borgo di Scanno siano tra le più belle d’Abruzzo.





Nelle vicinanze di Passo Godi ho un ricordo del passato. Anni prima avevo trascorso qualche giorno a Pescasseroli ed a Opi dove mi presentarono Aniceto.





Aniceto è una persona buona, simpatica e che il suo amore per la montagna traspare da ogni cosa che fa. È stato lui a farmi scoprire, per la prima volta, questo meraviglioso territorio all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Molise e Lazio. L’amicizia con Aniceto dura tutt’ora.





Mi ricordo quella volta, dopo un'abbondante nevicata, partimmo da Opi con la sua Punto Bianca con gomme termiche e mi porto’ a visitare gli impianti sciistici di Passo Godi.





Prima di arrivare, ci fermammo proprio nel posto che stiamo visitando oggi e che mi piace raccontarti.





Questo luogo si raggiunge con una semplice camminata di circa 5 minuti dopo aver parcheggiato l'auto sulla strada principale.









Il Faggio del Pontone è un albero secolare, bellissimo, monumentale, che ha tra i 600 e i 700 anni di età.





Con i suoi rami sembra muoversi lentamente tra le ombre e i colori dell'autunno, nel silenzio e nei profumi, in un'ambientazione magica che solo un bosco di alta quota come quello vicino Passo Godi in Abruzzo sa dare. Ecco il video.









Comunque, a dir la verità, sarà stata solo suggestione, ma ad un certo punto un ramo mi ha abbracciato e mi ha fatto fare un giro fino a guardare il bosco dall’alto prima di rimettermi giù e lasciarmi andare via. Non lo posso provare, ma devi credermi :)





Un consiglio per mamme e papà, nonni e nonne, zii e zie, portateci i vostri bambini perché avranno un ricordo bellissimo che durerà tutta la vita, ne sono sicuro e ci metto la firma. Ripeto: portateci i vostri bambini! Altro che cartoni animati e playstation, questa è la natura! Questa è la realtà! Questa è la bellezza!

Ti lascio a questo link le coordinate GPS per raggiungere il Faggio del Pontone, nel territorio di Villetta Barrea.





Ci rimettiamo in auto e iniziamo a scendere verso la prossima destinazione. Quale sarà la prossima tappa del diario di viaggio "La Bellezza ai tempi del Covid"?

Roberto De Ficis - Travel & Food Blogger

<< tappa precedente (Forca d'Acero) | a breve la prossima tappa >>

*il viaggio e le fotografie sono state realizzate tra il mesi di maggio e ottobre 2020 nel pieno rispetto delle regole anti covid e seguendo accuratamente le disposizioni dei vari DPCM in vigore.







Durante questo viaggio stavamo ascoltando: The Sound of Silence (Simon & Garfunkel, 1964)