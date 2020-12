"Tari, il Comune faccia come Lanciano: sconti del 30-40% per le categorie colpite dalla crisi Covid"

"Mentre il sindaco Menna manifestava in piazza Rossetti solidarietà nei confronti degli operatori economici penalizzati dalla crisi, tanti altri Comuni, compresi di recente Fossacesia e Lanciano, hanno deliberato sconti Tari del 30-40% per le categorie colpite". Lo fa notare il Mocimento 5 Stelle, che chiede all'amministrazione comunale di centrosinistra un provvedimento analogo a quello degli altri due Comuni.

"Questi sconti sono necessari anche a Vasto sia perché le attività collegate alla ristorazione e al turismo hanno effettivamente prodotto quantità inferiori di rifiuti, sia perché i periodi di chiusura e la pesante flessione delle presenze turistiche hanno comportato una forte flessione dei fatturati", si legge in una nota dei pentastellati.

"Entro il 31 dicembre il Consiglio comunale dovrà approvare il Pef 2020 (Piano economico finanziario dei rifiuti) e questa sarà l’ultima occasione per deliberare le agevolazioni Tari. Invitiamo pertanto il sindaco e la sua Giunta a identificare i fondi di bilancio necessari a finanziare agevolazioni Tari per almeno 400.000 euro. Questo significherebbe davvero andare incontro agli operatori economici in

sofferenza a causa delle chiusure e la solidarietà non sarebbe solo di facciata".