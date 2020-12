Faro di Punta Penna tra "I luoghi del cuore" del Fai: ultimi giorni per votare

Ultimi giorni per l'edizione 2020 de I luoghi del cuore Fai, iniziativa promossa per il decimo anno dal Fondo Ambiente Italiano per censire e valorizzare le bellezze del nostro paese. La delegazione Fai di Vasto ha promosso la campagna a favore del faro di Punta Penna, scelto come "nostro Luogo del Cuore".

Per votare - CLICCA QUI

"Sul portale I Luoghi del Cuore del FAI - spiegano dalla sezione vastese dell'associazione - in questi giorni sono stati caricati tantissimi voti su moduli cartacei che saranno sommati a quelli online e quindi visibili, con l'uscita della classifica definitiva, i primi giorni di marzo 2021.

Grandissimo il contributo degli istituti scolastici e Omnicomprensivi di Vasto, San Salvo, Gissi, Tornareccio, che attraverso i Dirigenti Scolastici e i docenti si impegnano quotidianamente nel sensibilizzare studenti di ogni ordine e grado alla conoscenza e al rispetto del nostro patrimonio culturale".

Sarà possibile votare fino al 15 dicembre.