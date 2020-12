Vastophil: 3 annulli dedicati al 150° della Breccia di Porta Pia, a Vittorio Giovine e a Dante

Torna l'appuntamento con la mostra filatelica Vastophil. Dopo la prima parte della manifestazione, dedicata principalmente al centenario della nascita del Prefetto generale Carlo Alberto dalla Chiesa, la seconda parte della mostra celebrerà, con annullo dedicato, il 150° della Breccia di Porta Pia.

"Oltre a ciò – spiega in una nota il presidente del Circolo Filatelico Numismatico Vastophil, Giuseppe Galasso - grazie alla collaborazione con gli amici del circolo culturale Collezionisti Abruzzesi di Pescara e al presidente Carlo De Felice, abbiamo la possibilità di commemorare il generale Vittorio Giovine, aviatore, medaglia d'argento al Valor Militare nella Prima Guerra Mondiale, in occasione dell'annuale celebrazione che l'Associazione Arma Aeronautica di Vasto svolge il 10 dicembre nel giorno della ricorrenza della Madonna di Loreto, patrona appunto dell'Aeronautica".

"Il perdurare della situazione sanitaria legata all'epidemia di Covid-19 e dell'Abruzzo zona rossa – prosegue - ci ha impedito di realizzare il relativo annullo nel giorno della ricorrenza facendolo slittare al 13 dicembre in concomitanza con gli altri due annulli di questa seconda parte della Vastophil 2020. In questa data (13 dicembre) avremo quindi l'annullo dedicato a Giovine, al 150° di Roma Capitale e, in collaborazione con il C.I.F.T., dedicheremo il terzo annullo al 700° della morte di Dante Alighieri e agli eventi che si stanno predisponendo per il 2021 (anno della ricorrenza) con l'incognita della fine di questa emergenza sanitaria".

"La mostra, filatelica e documentaria – spiega Galasso - verrà fisicamente allestita nelle sale di Palazzo Mattioli, restando purtroppo chiusa al pubblico ma avremo l'opportunità di realizzare, grazie al professor Montanaro dell'Istituto Tecnico Palizzi, un filmato che sarà trasmesso in classe nelle ore di storia integrato dagli interventi del sottoscritto, di Gianfranco Rastelli e Gabriella Izzi Benedetti. Questi ultimi – sottolinea il presidente - hanno curato tra l'altro i contenuti delle pagine che seguono, affrontando il racconto dell'evento che ha consentito di rendere finalmente realtà il sogno di Cavour, di Mazzini e perché no, il sogno del nostro Gabriele Rossetti. In tutto ciò spicca inoltre il valore e l’eroismo di un altro vastese, Antonio Bosco, che prendendo parte all’assalto di Porta Pia rimase gravemente ferito e che, dopo sei mesi di ospedale, morirà senza poter godere della gioia di vedere compiuto il sogno di tanti italiani: Roma Capitale".

Gli annulli speciali di Poste Italiane saranno disponibili allo sportello filatelico di viale Giulio Cesare, a Vasto.