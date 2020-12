Tre anni fa ci lasciava Guido Mazzetti. "Pensava prima agli amici e poi a se stesso"

"Sono trascorsi tre anni, ma è come se Guido Mazzetti fosse ancora insieme a noi". È il terzo anniversario della scomparsa del calciatore della Grande Pro Vasto degli anni Settanta e delegato della Lega calcio di serie A. "Un amico indimenticabile. Per lui, venivano prima gli amici e poi se stesso", ricorda Massimo Di Lorenzo.

Nato nel 1950 a Formigine, in Emilia, Guido Mazzetti iniziò nel Modena la sua carriera da calciatore. Dopo due anni in serie B, il trasferimento a Vasto, nella durissima serie C unica.

Lui, che di opportunità di andarsene, per lanciarsi ai vertici del calcio, ne ebbe più di una, scelse Vasto come luogo della sua vita.

Terminata la carriera da giocatore, si buttò nel settore della ristorazione, aprendo Villa Vignola, il locale che si è identificato e continua a identificarsi col suo nome e con la sua cordialità. In questa intervista, rilasciata nel 2013 a Giuseppe Mancini, raccontò a Zonalocale carriera e scelte di vita: [LEGGI].