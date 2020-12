D’Elisa, Giangiacomo, Laudazi: "Un tavolo di confronto sulla coalizione di centrodestra"

"Un tavolo permanente di lavoro e confronto programmatico" in vista delle Amministrative vastesi del 2021. Il centrodestra chiama a raccolta partiti, comitati civici, associazioni e "tutte quelle risorse che non si riconoscono nell'attuale fallimentare amministrazione comunale" per trovare la quadra.

Obiettivi del tavolo di confronto annunciato in partenza dal 16 dicembre dai consiglieri di opposizione di centrodestra Alessandro D'Elisa (gruppo misto), Guido Giangiacomo (Forza Italia) ed Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro) sono quelli di pianificare le linee programmatiche della coalizione di centrodestra e convergere sul nome del candidato sindaco. L'invito è rivolto a tutti i consiglieri di opposizione, ai segretari dei partiti di centrodestra della città e, come detto, a tutte le forze che non si riconoscono nell'amministrazione Menna.

Ad oggi i candidati sindaci sono cinque: Francesco Menna che cerca il secondo mandato per il centrosinistra, Dina Carinci (M5S-ChiAmaVasto), Alessandra Notaro (La Buona Stagione), Angela Pennetta (L'Arcobaleno) e Orlando Palmer (Movimento Iustitia Nova).