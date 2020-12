"Buio pesto da un anno e mezzo in via Cona a Mare"

Al buio da un anno e mezzo. Via Cona a Mare è senza luce. E questo rende pericoloso percorrerla nelle ore notturne.

Via Cona a Mare è la stradina che dista una ventina di metri dalla statale 16 e che da Vasto Marina si inerpica sul costone orientale di Vasto fino al centro storico. Non sono pochi gli automobilisti che la usano per evitare il traffico dell'asse statale 16-provinciale 212 Istonia. Ma il problema principale è per coloro che abitano da quelle parti, visto che attorno a via Cona a Mare sorgono palazzine e abitazioni unifamiliari. Nella zona più abitata "i due lampioni erano alimentati da un cavo volante", racconta un residente. Quelle luci sono spente "da giugno 2019".

Gli abitanti riferiscono di aver segnalato più volte, anche per iscritto, il problema all'amministrazione comunale. Ma nessuno è intervenuto.