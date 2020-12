"Anima del Natale", la mostra di Davide Scutece a San Salvo

Da oggi al 6 gennaio 2021, l'artista sansalvese Davide Scutece esporrà tredici opere dal tema Anima del Natale nelle vetrine delle diverse attività presenti sotto i portici in via Istonia.

"Apprezzo e plaudo all'iniziativa dei commercianti dei portici di via Istonia e invito i miei cittadini di San Salvo a visitare la mostra dell’artista Davide Scutece che attraverso i suoi quadri racconta l’anima del Natale in questo sofferto anno 2020 – dice il sindaco Tiziana Magnacca – Credo che, mai come in questo periodo di distanziamento, ci fosse bisogno dell’opportunità di farsi rapire dalla bellezza che solo l’arte sa trasmettere per riscoprire, come nelle intenzioni di Davide, il vero e più intimistico messaggio del Natale".

La mostra, come spiega l’assessore al Turismo Tonino Marcello, sarà visitabile in tutte le ore della giornata e in totale sicurezza, "L'iniziativa è stata realizzata grazie all’intraprendenza dei negozianti dei portici che hanno pensato di donare un quadro tra questi in esposizione tra quanti fino al 6 gennaio faranno acquisti nei loro negozi. Mi complimento per questa originale idea".