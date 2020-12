San Salvo, al via i lavori per il nuovo blocco del cimitero comunale

Sono iniziati i lavori al cimitero comunale di San Salvo per la realizzazione del blocco F, progetto dell'ufficio tecnico del Comune e interamente coperto da fondi comunali. Nella nuova area, 85 loculi, 19 edicole, 6 cappelle normali e una cappella angolare.

"Cantieri aperti anche in questa seconda ondata della pandemia con i lavori avviati nel cimitero comunale per la realizzazione delle nuove cappelle, edicole e loculi cimiteriali – dichiara il sindaco, Tiziana Magnacca -. Sono interventi inseriti dall'amministrazione comunale nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2020/2022". Programmazione del Comune che non ha riguardato solo l'edilizia scolastica. "Siamo impegnati nel portare avanti interessanti interventi nelle opere pubbliche e nella sistemazione del sistema viario cittadino – sottolinea – in forza della nostra capacità di progettazione e nel reperimento di risorse".

"Le nuove cappelle, edicole e loculi, per un costo di circa 600mila euro, fanno parte del tredicesimo lotto di lavori. Sarà realizzato un blocco gemello rispetto a quello esistente – conclude l'assessore ai Lavori Pubblici, Maria Travaglini – ed andrà a collocarsi in un'area dove sono previsti quanto prima i nuovi blocchi G e H mentre si sta lavorando anche per la sistemazione estetica del vecchio blocco".