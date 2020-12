No alla violenza sulle donne, a Cupello saranno installate due panchine rosse

Due panchine rosse, una nel centro abitato di Cupello, un'altra a Montalfano. Il Comune le posizionerà quando le restrizioni Covid-19 si allenteranno. Ad assicurarlo è il presidente del consiglio comunale, Filippo D'Angelo, che risponde al gruppo di opposizione di Insieme per Cupello che nei giorni scorsi ha presentato una mozione per chiedere l'installazione di uno dei simboli della lotta alla violenza contro le donne [LEGGI].

"Tutta l'amministrazione comunale – spiega D'Angelo – è schierata contro la violenza sulle donne, come è anche contro tutte le altre violenze fatte a persone di qualsiasi razza, di qualsiasi sesso o religione. Ringrazio il gruppo di minoranza Insieme per Cupello per la mozione. All'idea della panchina rossa, anzi di due, una alla frazione di Montalfano e una a Cupello, ci aveva pensato già il sottoscritto insieme all'assessorato al Sociale del comune di Cupello che collabora a stretto contatto con l'associazione Emily. L'assessorato, coordinandosi con l'assistente sociale e un avvocato, ha anche attivato due numeri di telefono: 3311566701 e 0873 316841 ai quali possono rivolgersi tutte le donne che subiscono violenza o che ne avessero bisogno".

"Purtroppo – conclude D'Angelo – vivendo l'attuale momento storico, in cui la pandemia da Covid-19 ci costringe a ridurre al minimo attività e contatti con il pubblico, non abbiamo potuto fare incontri e manifestazioni per celebrare come si deve le varie ricorrenze storico-sociali. Sicuramente alla prima occasione a tema che capiterà, e sperando che questo bruttissimo virus scomparirà, le panchine rosse verranno posizionate e vi sarà dato il dovuto risalto insieme a tutto il consiglio comunale".