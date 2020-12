Daniela Sabatino graffia anche in Champions: "Andremo a Praga per cercare di qualificarci"

È un gol di Daniela Sabatino a permettere alla Fiorentina Femminile di pareggiare la sfida contro lo Slavia Praga e tenere aperto il discorso qualificazione agli ottavi di finale di Champions Leaugue. Ieri, al Franchi, le giocatrici di mister Cincotta hanno pareggiato 2-2 in rimonta grazie ad una rete dell'attaccante di Castelguidone a dodiciminuti dalla fine.

La partita era iniziata bene per le viola, con la rete del vantaggio di Quinn dopo appena tre minuti. Poi la Fiorentina ha subito, allo scadere del primo tempo, il gol del pareggio di Persson e, a inizio ripresa, la rete del vantaggio della squadra ceca con Dovisova. I tentativi di pareggio viola sono stati premiati al 78' quando un pregevole cross di Bonetti viene spedito sotto la traversa da Daniela Sabatino.

La prossima setimana la Fiorentina Femminile sarà di scena a Praga per cercare di centrare la qualificazione agli ottavi di Champions.

"Ci dispiace per non aver vinto, però la cosa buona è che, con un po' di sofferenza, alla fine siamo riuscite a pareggiare la partita - ha detto Daniela Sabatino a fine partita -. Ora andremo a Praga e cercheremo di qualificarci". La squadra viola è in crescita e ora dovrà concentrarsi sulla sfida di campionato con l'Empoli prima di tornare a guardare alla Champions. "Dobbiamo ancora dare tutte il 100%, avere consapevolezza nei nostri mezzi, crederci di più, lottare fino alla fine e dimostrare sul campo quanto vale la Fiorentina", ha detto la Sabatino, trascinatrice sul campo con la sua esperienza e la sua grinta. "Io cerco cerco sempre di aiutare la squadr. E giocare al Franchi ti da un’emozione in più".