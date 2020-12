Con la riqualificazione del canile di San Salvo anche un’area per la cremazione

Non solo un tempio crematorio a servizio del cimitero comunale, ma anche un'area per la cremazione delle carcasse degli animali. È quanto prevede il progetto di finanza approvato in consiglio comunale a San Salvo per la riqualificazione del canile di contrada Prato.

L'intervento da 350mila euro interamente finanziato da privati permetterà di raddoppiare la capienza della struttura che passerà dagli attuali 80 posti a 160.

"È un ulteriore passo in avanti verso la cura, la custodia e il mantenimento degli animali da affezione oltre all'incremento della lotta contro il fenomeno del randagismo – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – La struttura verrà completamente trasformata che sarà resa più ospitale e polifunzionale. È prevista una area destinata all’accoglienza, una zona riservata alla tolettatura e al lavaggio e un’attrezzata veterinaria. Il progetto di riqualificazione del canile comunale prevede tra l’altro un’incentivazione per l’adozione degli amici a quattro zampe".

Poi, la novità dell'area-cremazione, come conferma l'assessore alle Attività produttive Tonino Marcello: "Abbiamo previsto la realizzazione di area di cremazione che rappresenta una vera e propri novità nel nostro territorio, con relativa area per lo stoccaggio delle ceneri che permetterà di smaltire tutte le carcasse degli animali".