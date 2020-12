"Il tocco del cielo" di Ed Fraj, un romanzo che fa riscoprire importanti valori

Si intitola Il tocco del cielo il romanzo pubblicato con lo pseudonimo di Ed Fraj da un nostro conterraneo. Le pagine del libro affidano ad un papà la narrazione della storia vera della figlia adolescente, costretta ad affrontare un importante problema di salute, così come scoperta e rielaborata a distanza di anni dalla nipote.

Pur nella drammaticità della vicenda, il romanzo riscopre i più classici dei valori come la famiglia, la riconoscenza, l’onestà, la giustizia, schiudendo - con ritmo incalzante ma con estremo garbo - ad un epilogo fantasioso e fantastico che offre al lettore una boccata di ossigeno, perfetta a carezzare l’animo di ciascuno, sempre e per sempre.

La narrazione consegna al lettore scorci di paesaggi del Vastese e suo entroterra, patrimonio di inestimabile bellezza, descritti magistralmente, come solo l'amore per la natura rende possibile. Una pagina dopo l’altra, si percepisce l’incanto dei luoghi. In quelle descrizioni minuziose, ove ogni cantuccio è osservato, respirato, assaporato, amato e trasfigurato come in un gioco di coppia, la natura assurge così al ruolo di coprotagonista: silenziosa confidente e generosa consolatrice, ti chiama a raccolta quando – saccheggiata ‒ ha bisogno di te e riesce sempre a coinvolgerti.

L'autore ha deciso di devolvere tutti i proventi del libro all'associazione Revert Onlus (www.revertonlus.org), organizzazione no-profit nata con lo scopo di promuovere e incentivare la ricerca sulle cellule staminali cerebrali ed avviare la sperimentazione clinica sull'uomo per trovare una cura alle malattie neurodegenerative, in particolare Sclerosi Multipla (SM) e Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

Una bella iniziativa che rende Il tocco del cielo un libro, disponibile per l'acquisto online, che trasmette emozioni e aiuta a fare del bene.