Quarantene non rispettate a Palmoli, il sindaco: "Denunceremo ai carabinieri"

Denuncia nei confronti di chi viola la quarantena e invito ai cittadini a segnalare eventuali trasgressioni. A Palmoli il sindaco Giuseppe Masciulli annuncia il pugno duro nei confronti di chi non si attiene alle regole per arginare i contagi da Covid-19.

La situazione in paese, nelle ultime due settimane, ha portato a un rapido aumento dei casi e attualmente i positivi sono 17; altre 20 persone, negative, sono in quarantena.

Il sindaco Masciulli in un avviso pubblico ha confermato che per diversi cittadini sottoposti a obbligo di quarantena "è stata segnalata la presenza all'interno di negozi e per le strade del paese": per questi casi è stata chiesta un'attività di verifica che potrebbe sfociare in una denuncia penale. "Il sindaco e gli amministratori comunali – continua il primo cittadino – che non hanno poteri di polizia, provvederanno all'immediata denuncia dei trasgressori nel caso di constatazione personale di tali atteggiamenti e invitano i cittadini che eventualmente saranno sentiti dai carabinieri a confermare i fatti così come esposti verbalmente agli amministratori stessi".

Intanto, per evitare nuovi contagi, con un'apposita ordinanza, Masciulli ha sospeso fino al 16 dicembre il mercato settimanale, la vendita al dettaglio da parte di ambulanti provenienti da altri Comuni e l'accesso alla villa comunale e agli impianti sportivi.