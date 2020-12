Giudici onorari, flash mob davanti al palazzo di giustizia per dire no al precariato

Hanno cultura giuridica, esperienza nel dirimere le controversie, ma non una stabilità lavorativa. Per questo i giudici onorari di Tribunale protestano. Si sono ritrovati stamattina sotto al porticato del palazzo di giustizia di Vasto. La loro, è stata una manifestazione di solidarieta verso Sabrina Argiolas e Vincenza Gagliardotto, le due got di Palermo protagoniste di uno sciopero della fame finalizzato a manifestare il disagio di un'intera categoria professionale tanto importante nell'amministrazione della giustizia, quanto precaria.

Il flash mob di Vasto, attuato rigorosamente con mascherine e senza assembramento, è stato organizzato dalla giudice onoraria Michelina Iannetta, coordinatrice regionale di Assogot, per "le condizioni economiche e ordinamentali della categoria" e per chiedere al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, "risposte concrete e convincenti per la categoria".

All'iniziativa non ha fatto mancare la sua presenza il presidente del Tribunale di Vasto, Bruno Giangiacomo.

