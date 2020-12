"Fiducia e stima in sè", dal 16 dicembre il corso on line di aiuto psicologico promosso dai Lions

"La pandemia da coronavirus sta lasciando strascichi pesantissimi portando sconvolgimenti nella vita di ciascuno di noi. In questo periodo di incertezza, di paura collettiva, di dolore e di grandi difficoltà, il Distretto Lions 108A Italy, la Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà, il Distretto Leo 108A Italy e la Scuola di Istruzione Superiore "M. Panti" intendono offrire un corso di formazione online totalmente gratuito e rivolto in primis a medici, operatori sanitari, professionisti, genitori, studenti, ma aperto a tutti. "Fiducia e stima in Sé come antidoto alla paura" è, dunque, un corso finalizzato a promuovere la salute, la stima e la fiducia in sé, per accogliere il cambiamento e per meglio aiutare le persone in sofferenza".

Così il Distretto Lions 108A Italy presenta il corso online gratuito di aiuto psicologico. Corso costruito partendo da "una ricerca multidisciplinare approfondita, unita all'esperienza nell'ambito della relazione d'aiuto. Il percorso formativo comprende esercitazioni pratiche e azioni concrete, finalizzate a favorire cambiamenti durevoli per restare propositivi e capaci di appoggiarsi sui propri talenti, attingendo quindi alle proprie risorse. Nonché ad accompagnare le persone a ritrovarsi, ricostruirsi, rassicurarsi e ad agire efficacemente per un benessere duraturo. In particolare il corso aiuterà a sviluppare e/o perfezionare, un saper fare e un saper essere da applicare nella quotidianità, per vivere meglio con sé stessi e con gli altri e per mantenere o sviluppare nuove attività lavorative nella difficile situazione attuale.

Il corso è strutturato in 8 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 16 ore e sarà tenuto con il seguente programma:

Mercoledì 16 dicembre 2020 - dalle ore 18:00 – alle ore 20:00

Professoressa Manuela Zambianchi, (Scienze della Formazione, Università di Bologna, Istituto Universitario ISIA, Faenza)

1) Che cosa vuol dire "vedere"? Dai processi sensoriali al percetto.

2) Perché non riusciamo a vedere veramente nonostante gli indizi importanti? I processi di categorizzazione della realtà, fisica e sociale.

Venerdì 18 dicembre 2020 - dalle ore 18:00 – alle ore 20:00

Professoressa Manuela Zambianchi

3) Gli errori pericolosi del ragionamento sociale e loro potenziali conseguenze: le euristiche.

4) L'illusione di invulnerabilità: una difesa psicologica dall'ansia ma non sempre dal reale pericolo.

Dottor Maurizio Vaccarili (Dirigente Medico, di Chirurgia Toracica, Ospedale di Teramo e Professore a Contratto all’Università del L’Aquila)

La condizione operativa del personale sanitario nell’epidemia Coronavirus: difesa della vita, assistere alla sofferenza e alla morte e il rischio di contagio.

Venerdì 8 gennaio 2021 - dalle 18.00 alle 20.00

Dottor Stefano Manera (Medico Chirurgo Anestesista e Rianimatore, specializzato in Medicina e Nutrizione Funzionale – Omeopatia - Professore a contratto Università degli Studi Niccolò Cusano – Roma)

Cosa sapere sull'emergenza Coronavirus: prevenzione e cure a domicilio

Dottor Giulio Maria Ranalli (Biologo e Nutrizionista)

Emergenza Covid-19: prevenzione e alimentazione per combattere l’infiammazione

Venerdì 22 gennaio 2021- dalle 18.00 alle 20.00

Dottoressa Barbara Iperti (Formatrice in Relazione d’Aiuto in Italia e in Francia)

1ª lezione: Fiducia e della stima di Sé: come strumento di equilibrio interno ed esterno

Venerdì 29 gennaio 2021 - dalle 18.00 alle 20.00

Dottoressa Barbara Iperti

2ª lezione (prima parte): Salute e prosperità: come coltivarli nel quotidiano per attraversare le

vicissitudini della vita in questo periodo di cambiamento. Strumenti concreti e applicazioni pratiche

Venerdì 5 febbraio 2021 - dalle 18.00 alle 20.00

Dottoressa Barbara Iperti

2ª lezione (seconda parte): Salute e prosperità: come coltivarli nel quotidiano per attraversare

le vicissitudini della vita in questo periodo di cambiamento. Strumenti concreti e applicazioni pratiche

Sabato 13 e Domenica 14 febbraio 2021 - dalle 10:00 alle 12:00

Dottoressa Muriel Tran Ercolano (Autrice Formatrice Francese in Sviluppo Umano durevole)

Come realizzare la propria Vita: strategie vincenti - un percorso di vita.

Per informazioni ed iscrizioni entro il 14 dicembre:

aiutarechiaiuta@masterlions.org

Link per iscriversi: https://forms.gle/huqpm3Aerrdn9SZS6

Contatti telefonici: 348 280 8323 (Riccarda), 348 031 8993 (Barbara)