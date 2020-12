Nuovi libri con i fondi del Ministero: si arricchisce la biblioteca comunale di Pollutri

La biblioteca comunale di Pollutri si è arricchita di 141 nuovi libri acquistati dal Comune grazie a un bando del MiBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali). L'amministrazione ha proceduto all'incremento della dotazione della biblioteca, con libri per bambini, ragazzi e narrativa per età adolescenziale e per adulti avendo ricevuto il finanziamento del Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali di € 2.143,26.

"Una volta superato questo difficile momento legato all'emergenza sanitaria, una volta allentate le restrizioni attualmente vigenti, i nostri cittadini potranno recarsi presso la Biblioteca Comunale per prendere visione e in prestito i nuovi libri acquistati - spiegano dall'amministrazione pollutrese -. Questa operazione fa parte di una cornice di iniziative di promozione culturale, il nostro auspicio è che si vada avanti proseguendo su questo percorso".