Nasce la Biblioteca Vastese, progetto della Pro Loco che promuove la "fruibilità culturale in città"

Aprirà le porte venerdì 11 dicembre, la "Biblioteca Vastese", ultima iniziativa ideata e curata dalla Pro Loco Città del Vasto e dalla "Libreria" di via Cavour. Progetto che nasce con l'intento di "ampliare la disponibilità e la fruibilità culturale in città dando vita ad una biblioteca esclusiva con libri incentrati su storia, arte, teatro, letteratura, tradizioni, opere dialettali, personaggi, autori ed editori vastesi e del suo territorio, nonché testi contenenti specifici riferimenti a Vasto".

Stefano Angelucci Marino della "Libreria" di Vasto, ha infatti reso il suo negozio un "centro culturale per la città". Andare in 'Libreria', spiegano gli organizzatori, "diventa un pretesto per creare di volta in volta un luogo in cui vivono servizi quali corsi, spettacoli, eventi, incontri, laboratori, letture. Quale luogo migliore, per l'esistenza di una biblioteca, di una libreria? Collocata all'interno della 'Libreria' di via Cavour, la 'Biblioteca vastese' si rivolge a tutti i lettori curiosi e, in special modo, alle scuole e agli studenti del territorio, fornendo testi spesso introvabili o di difficilissima reperibilità".

Diretta da Renata D'Ardes, responsabile del Dipartimento "Archivi storici e bibliotecari" della Pro Loco, la biblioteca nasce grazie alla "collaborazione di tante persone, editori vastesi e non, che, generosamente, stanno donando o mettendo a disposizione in comodato gratuito i loro libri. Più di duecentocinquanta sono i titoli già a disposizione ed altri sono in arrivo. Presto, oltre al patrimonio librario cartaceo, sarà disponibile una sezione digitale composta da una emeroteca e da testi in formato PDF ed e-book. A completamento del progetto culturale, la 'Biblioteca vastese' si avvarrà del sito istituzionale della Pro Loco in fase di lavorazione, di una pagina Facebook e Istagram, di un blog e di un canale Youtube dedicati alla promozione e divulgazione dei titoli presenti in biblioteca". Per ottenere il prestito dei volumi è necessario registrare i dati di un documento di identità valido. Per i bambini e i ragazzi fino a 15 anni, che sono ancora sprovvisti di documento, occorre quello di un genitore, familiare o accompagnatore. ll prestito è gratuito e riguarda la totalità dei libri presenti nella biblioteca.

"Le teorie su come disporre i libri in una biblioteca o nella propria libreria di casa sono tante e dibattute - affermano - negli ultimi anni i social network hanno suggerito anche soluzioni estetiche, come disporre i volumi per colore o rivolgerli con il dorso all’interno, offrendo così la più omogenea distesa di tagli davanti, fatta di indistinguibili pagine bianche. Nella 'Biblioteca vastese’', oltre all'amore per la città, c'è l'amore tanto per il singolo libro quanto per le contiguità tra libri alle quali una biblioteca dà vita. L'amato libro è parte essenziale di un'ampia, erudita prospettiva nel segno di Aby Warburg e della sua straordinaria e vitale costruzione fondata sul principio, che Roberto Calasso nel suo Come ordinare una biblioteca (Adelphi) definisce 'regola aurea', del buon vicino. Del libro accanto a quello che cercavamo e che finiamo per prendere al suo posto, sorprendentemente più adatto e più utile alle nostre ricerche. Warburg, come ha ricordato Fritz Saxl, lo storico dell’arte suo collaboratore, 'non si stancava mai di spostare libri e poi spostarli di nuovo. Ogni passo avanti nel suo sistema di pensiero, ogni nuova idea sulla interrelazione dei fatti lo induceva a raggruppare in altro modo i libri che vi erano coinvolti'. Ordinare una biblioteca non significa dunque fissarla, stabilirne una volta per sempre i criteri di organizzazione, siano pure plurali e adatti a settori diversi – alfabetico, tematico, cronologico, linguistico – significa piuttosto percepirne la vita e proteggerla, mantenerne il dinamismo, il respiro e l'osmosi".