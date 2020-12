Il Municipio di San Salvo "vestito a festa" con gli addobbi del Centro socio educativo "Il Mosaico"

Sono stati realizzati dal Centro socio educativo "Il Mosaico" gli addobbi che decorano l'albero di Natale allestito all'ingresso della sede comunale di piazza Giovanni XXIII a San Salvo.

"Grazie per aver addobbato la casa di tutti", commenta il sindaco, Tiziana Magnacca, che aggiunge: "Agli ospiti del Centro socio educativo, non è sfuggita l'occasione per contestualizzare gli addobbi natalizi". Il puntale, ad esempio, rappresenta il micro-organismo del Covid-19. "I ragazzi hanno messo in cima all'albero la molecola del Covid che hanno definito 'l'intruso', a caratterizzare un 2020 dove il virus, intromettendosi nella nostre vite, le ha sconvolte - spiega il primo cittadino -. Tuttavia, a primeggiare sull'intruso, c'è la stella cometa, foriera di speranza".

"In questo periodo i disabili hanno dovuto sopportare i maggiori disagi per il forzato isolamento – sottolinea la Magnacca -. Il nostro pensiero va anche a loro e alle loro famiglie. Un ringraziamento particolare agli assistenti del Cse per il lavoro che stanno svolgendo con pazienza e che ha permesso di stimolare la manualità dei ragazzi con decorazioni davvero originali".

A vestire a festa le strade e i luoghi simbolo della città, anche le luminarie natalizie. "Le restrizioni e la crisi ci impongono con più forza di ricreare l'atmosfera della festa per un messaggio di ottimismo – afferma il sindaco -. Abbiamo il dovere di trasmettere tra i nostri cittadini la magia che solo le feste natalizie sanno regalare. L'amministrazione comunale non ha voluto rinunciare alle luminarie per riaccendere la città e sentimenti di prossimità".