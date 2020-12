Allestito in piazza De Riseis l’albero di Natale dei carnevalari scernesi

Lo avevano annunciato a fine novembre e ieri, nel giorno dell'Immacolata, come da tradizione, hanno completato l'abero in piazza. Parliamo dell'associazione dei Carnevalari Scernesi che ha allestito l'albero di Natale per arricchire il paese e aiutare il Comune che ha deciso di destinare i fondi per le luminarie all'acquisto dei test rapidi Covid-19 per studenti e lavoratori delle scuole.

Il tradizionale albero, un abete alto cinque metri, è ammirabile in piazza De Riseis. "Grazie agli amici carnevalari e al sostegno di molti concittadini da ieri sera splendono le luccicanti luci dell'albero di Natale – dice il presidente dei Carnevalari Scernesi, Ottavio Ubaldi – Vuole essere un segno concreto di speranza e, soprattutto, di ripartenza affinché il Natale 2020 sia un nuovo inizio dopo questo periodo di pandemia. Ringraziamo la famiglia Moretti Luigi che ci ha donato l'albero e i nostri volontari dell'associazione che anche questa volta hanno dimostrato generosità e attaccamento alla comunità di Scerni".

Vicinanza al Comune è stata dimostrata anhe dalle due Pro Loco e dal Comitato feste: l'associazione di San Giacomo si occuperà delle luminarie dell'omonima contrada mentre la Pro Loco Scerni e il Comitato Feste delle luci in paese e del presepe.