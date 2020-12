"Buoni spesa, il Comune eviti code: va tutelata la salute di utenti e impiegati"

Il Comune di Vasto distribuisca via Internet i buoni spesa, tutelando così "la salute degli utenti e degli operatori dei servizi sociali". Lo chiede Angela Pennetta, leader del comitato civico L'Arcobaleno.

"Il Comune di Vasto è in estremo ritardo, tant'è che sul comunicato stampa di ieri l'altro il sindaco e l'assessore con delega alle Politiche sociali hanno scritto che nei prossimi giorni il Comune darà il via al bando per la presentazione delle domande, a fronte di tutti i Comuni viciniori che li stanno già distribuendo", afferma la candidata sindaca. "Non solo in esso si afferma che saranno distribuiti in una struttura che sarà indicata nei prossimi giorni. Non potrebbe il Comune distribuire telematicamente detti buoni? Perché creare file e mettere a rischio la salute degli utenti e degli operatori dei servizi sociali? Attendiamo risposte".