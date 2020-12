Scomparsa Di Cocco, proclamato il lutto cittadino a Casalbordino

A Casalbordino è stato proclamato il lutto cittadino in occasione del funerele del vicesindaco Luigi Di Cocco che si terrà domani 9 dicembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di di San Salvatore. La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare del Comune alla presenza di tutti i gonfaloni dell’Unione dei Miracoli (Scerni, Pollutri e Villalfonsina) e del Comune di Torino di Sangro; in queste ore sono tantissime le persone che vi si stanno recando per un ultimo saluto all'amato amministratore.

Il sindaco Filippo Marinucci con apposita ordinanza ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di domani con la sospensione degli esercizi commerciali, artigianali e delle altre attività produttive ed economiche dalle 14.30 alle 16.30.

Alla notizia della scomparsa di Di Cocco sono seguiti tantissimi messaggi di cordoglio dal mondo politico abruzzese e associativo del territorio per esprimere vicinanza alla moglie Maria Laura e ai figli Rita e Francesco.