Elfi e albero all’uncinetto: a Monteodorisio le associazioni "accendono" il clima natalizio

Sarà un Natale diverso dal solito, senza eventi e con il distanziamento sociale da rispettare, con le limitazioni per gli spostamenti e l'impossibilità di vivere momenti di festa. Ma, in tante comunità locali, non mancano l'intraprendenza e la voglia di compiere piccoli gesti che possano portare serenità e speranza.

Così oggi a Monteodorisio questa sera sarà acceso il grande albero realizzato all'uncinetto. La Pro Loco Contea di Monteodorisio ha coinvolto oltre 40 volontari per le mattonelle all'uncinetto poi cucite insieme e posizionate sulla struttura collocata in piazza. Il colorato albero sarà quindi il simbolo del Natale 2020.

Inoltre, questa mattina, su invito dell'amministrazione comunale, i ragazzi dell'Azione Cattolica e della asd Futura Monteodorisio, hanno girato per le case del paese vestiti da elfi per raccogliere le letterine di Natale dei bambini, creando un momento di gioia - nel rispetto delle norme anti-Covid - per i più piccoli. "Inizia il periodo delle festività natalizie da vivere diversamente dal solito - commenta il sindaco Catia Di Fabio - ed è per questo che il nostro messaggio, condiviso con le associazioni del paese, è di tornare ai valori camminando insieme nella speranza".