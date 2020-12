"Vasto dal cuore d’oro": con l’iniziativa solidale dei Salesiani, raccolti 6479 Kg di prodotti

Uaste e bbèlle e tèrra d'èure , dice la canzone popolare, ma è anche d'èure de còre: "La terra che ci ha fatto nascere, o che ci sta facendo crescere è d'oro, ma lo è anche, e soprattutto, il cuore delle persone che la vivono". Questo il messaggio della parrocchia San Giovanni Bosco di Vasto che, sabato 5 dicembre ha organizzato una raccolta solidale di alimenti e beni per la pulizia.

"L'Oratorio Don Bosco – spiegano in un comunicato - non avendo avuto la possibilità di andare a bussare alle porte delle famiglie della parrocchia per la tradizionale raccolta dei viveri per i poveri nel giorno dell'Immacolata, si è organizzato diversamente bussando alle porte dei supermercati: Conad Via Alessandrini, Conad Via Alfieri e Conad Superstore Vasto Via Cardone, Eurospar Via Ciccarone, Todis corso Mazzini, Gemmir Via Marco Polo, Acqua&Sapone, che si sono resi disponibili per una colletta alimentare e di igiene per la persona e per la casa per le famiglie più bisognose di tutta la città".

"Con questa iniziativa - proseguono - abbiamo avuto la possibilità di misurare la caratura dei cuori. I cuori di chi si è messo in gioco: bambini, ragazzi, giovani, educatori - di ogni 'razza e lingua' (Catechisti, Animatori ADS, Educatori AC, Capi Scout) -; i cuori delle varie associazioni e gruppi parrocchiali di adulti (che se dovessimo nominarli tutti non basterebbe un articolo solo e che si sono prestati a organizzare questa benefica attività), i cuori dei responsabili e dipendenti dei vari supermercati della zona; i cuori della gente che andava a far la spesa per la propria famiglia e si è offerta di farla anche per le famiglie più bisognose. Tutti cuori a ventiquattro carati. Cuori che hanno, però, anche un peso specifico: 6479 Kg di generi alimentari e igiene per la casa e la persona".

"Un risultato che speravamo di ottenere ma non ci aspettavamo – affermano - Grazie proprio a chi, nonostante il momento tragico che stiamo vivendo, apre il proprio cuore verso il prossimo. Questa raccolta, questa carità dei cuori, ha contribuito anche per la Caritas zonale; per l'Emporio della Parrocchia San Marco, per l'Associazione Centro Aiuto alla Vita e per la comunità Papa Giovanni XXIII di San Lorenzo".

"Il nostro modo di ottenere lo scopo, che è la gloria di Dio e la salvezza delle anime, è azione, moto, opere di carità verso il prossimo. (MB XIII,265). Vogliamo davvero sperare di aver aggiunto passi allo scopo indicatoci da Don Bosco: la salvezza delle anime, nostra e degli altri, con questo piccolo gesto di carità. Grazie ancora a tutti i Cuori d'oro dei Vastesi e non che hanno contribuito".