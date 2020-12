Tiro a segno, Greta Chioditti conquista il titolo italiano giovanissimi nella carabina

Torna con il sorriso da Roma la spedizione del Vastese che ha partecipato ai Campionati italiani giovanili di tiro a segno. Tre giovanissime atlete, tesserate per il TSN Pescara e guidate dal tecnico Giulio Di Tullio, si sono distinte nella rassegna tricolore giovanile che, per la prima volta, è stata ospitata dal Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti.

Brilla il successo ottenuto da Greta Chioditti, campionessa italiana categoria giovanissimi nella carabina 10 metri. La tiratrice sansalvese, dopo una finale disputata sempre nelle posizioni di testa, è riuscita a balzare al primo posto all'ultimo colpo, dimostrando grande preparazione e concentrazione nell'affrontare la gara. Il suo è il primo successo a livello individuale nel tiro a segno conquistato da una atleta del territorio.

Nella carabina in appoggio, categoria giovanissimi, ha chiuso al 5° posto la vastese Irene Berardesca. Nella prima giornata di gare la vastese Giada Novelli si è fermata a un soffio dal podio, chiudendo al 4° posto nella gara allievi della pistola 10 metri.

A chiusura dei Campionati italiani giovanili applausi per le tre giovani leve del tiro a segno che confermano, ancora una volta, l'eccellente lavoro svolto da Giulio Di Tullio e dai suoi collaboratori nella palestra di tiro dell'Air Shooting Club Vasto, dove continuano a crescere giovani tiratori che conquistano ottimi risultati a livello regionale e nazionale. Grande soddisfazione anche per Ernesto Starinieri, presidente del Tsn Pescara, per i risultati conquistati che portano in alto il nome della sezione adriatica e dell'Abruzzo.