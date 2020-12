Pollutri, San Nicola senza festeggiamenti tradizionali: "La nostra comunità deve essere unita"

La pandemia, ormai dallo scorso marzo ha interrotto lo svolgimento di feste popolari e religiose. E così, anche a Pollutri, la festa di San Nicola non si è tenuta con i suoi consueti appuntamenti, su tutti il rito della cottura delle fave. Ci sarà la celebrazione della messa, questa mattina alle 11, per affidarsi al Santo Patrono in un momento particolarmente difficile per la comunità.

Alla vigilia della festa il sindaco Nicola Mario Di Carlo, a nome dell'amministrazione comunale, ha voluto rivolgere un suo messaggio ai cittadini. "Cari Pollutresi, l'emergenza COVID-19 ha, da quasi un anno, inciso profondamente nelle nostre vite, imponendo regole e responsabilità ad ognuno di noi. Regole che impediscono di vivere anche i tradizionali festeggiamenti del nostro Santo Protettore San Nicola, secondo le nostre bellissime e santissime manifestazioni religiose e civili, caratterizzate da una grandissima partecipazione popolare. Nonostante tutto, abbiamo comunque tenuto viva la celebrazione delle novene, segno che non rinunciamo alla nostra storia e alle nostre tradizioni.

Viviamo un momento difficile, il lockdown sta provocando ferite profonde nel tessuto sociale ed economico del nostro paese, l' Amministrazione Comunale sta sostenendo chi è in difficoltà manifestando vicinanza e solidarietà. Tocca a noi, tocca alla nostra Comunità essere unita, superare personalismi e sterili contrapposizioni. Auguro a tutte e tutti noi di vivere pienamente questo giorno, di riconoscere al nostro Santo Patrono San Nicola la figura che può ispirarci a difendere Principi e Valori, Conoscenza e Sapienza per affrontare il futuro. Un augurio particolare di buon onomastico a quante e quanti portano questo nome".

Nei video che seguono vi riproniamo le immagini delle passate edizioni della festa di San Nicola a Pollutri.

La festa del 2019

La festa del 2016