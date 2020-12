"Parco Aqualand, dopo cinque mesi Menna non ha rispettato gli impegni"

Sono passati cinque mesi dal voto in Consiglio comunale, ma l'amministrazione comunale di Vasto non ha rispettato gli impegni sul futuro del Parco Aqualand. La critica è dei consiglieri Francesco Prospero e Vincenzo Suriani di Fratelli d'Italia, Guido Giangiacomo (Lega), Edmondo Laudazi de Il Nuovo Faro, Alessandro d'Elisa (gruppo misto), Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro della Lega.

Il prossimo anno scadrà la convenzione tra il Comune, proprietario del parco acquatico di via Incoronata, e la società di gestione. I rappresentanti di centrodestra e lista civica Il Nuovo Faro chiedono al sindaco, Francesco Menna, di attuare quanto stabilito dal Consiglio nella seduta del 15 luglio, ossia "verificare il rispetto della convenzione da parte di entrambi i contraenti, valutare eventuali azioni legali da intraprendere a tutela degli interessi dell'Ente e del patrimonio comunale; riferire ai Consiglio comunale, entro il 30 settembre 2020, dell'esito degli accertamenti effettuati".

Secondo Prospero, Suriani, Giangiacomo, Laudazi, d'Elisa, Cappa e D'Alessandro, il sindaco, "a sei mesi dalla scadenza della convenzione, non sa ancora dirci quali saranno le sorti del Parco, se ci sono stati degli inadempimenti da parte del concessionario (mancata apertura, pagamento dei canoni, realizzazione campo sportivo, eccetera) e, se esistenti, se ci saranno azioni legali a tutela degli interessi dell’Ente. Un atteggiamento, quello del sindaco, incomprensibile e inaccettabile che mette a rischio il futuro della struttura che non è costata una lira alle casse dei Vastesi e che per decenni ha generato occupazione e economie per tutto il nostro territorio. Non c’è più tempo", conclude il centrodestra nel comunicato in cui annuncia un ordine del giorno da discutere in Aula,"ci dica Menna, nel prossimo Consiglio comunale, cosa intende fare per tutelare il patrimonio comunale e che futuro immagina per il nostro parco acquatico".