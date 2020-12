Giornata del volontariato: anche Casalbordino dedica il "cuore blu" a Protezione Civile e volontari

Un cuore blu. Da postare sui social, da attaccare sui muri e perfino da disegnare sulle mascherine. È il simbolo scelto per la Giornata internazionale del volontariato, la ricorrenza voluta dall'Onu per il 5 dicembre e giunta alla 35ª edizione. Un ruolo chiave quello dei volontari, evidenziato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che tuttavia non è stato "abbastanza riconosciuto, specialmente a proposito del benessere e dell'accesso alle cure per gli stessi volontari".

In occasione della Giornata internazionale del volontariato l'associazione "Madonna dell’Assunta" di Casalbordino, ricorda la propria disponibilità sul territorio in questo momento di pandemia e difficoltà per tante persone.

"I dati testimoniano l'impegno, la generosità e l'intenso lavoro che i volontari di Protezione Civile hanno profuso nel corso di questa emergenza sanitaria - ha dichiarato il sindaco, Filippo Marinucci - A loro va il mio ringraziamento personale e quello della città, perché hanno dimostrato un encomiabile senso civico e del dovere a favore della nostra comunità e dell'amministrazione comunale. Ringrazio anche i dipendenti comunali coinvolti nel servizio per l'impegno e la professionalità dimostrata".