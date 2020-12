Civeta chiuso per 24 ore, stop alla raccolta dei rifiuti

L'impianto del Civeta resterà chiuso per 24 ore, così la raccolta dei rfiuti è sospesa lunedì 7 dicembre. Ad annunciarlo è il Comune di San Salvo che ha ricevuto a sua volta una nota informativa dal consorzio intercomunale.

"Si invitano i cittadini – scrive il Comune – a non depositare i rifiuti nella serata di lunedì 7 dicembre 2020. Il servizio tornerà regolare, come da calendario per le zone di appartenenza, martedì 8 dicembre 2020".

Per ora non si conoscono i motivi della chiusura degli impianti.