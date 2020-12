"San Nicola e la supremazia sconosciuta di Pollutri": un libro per celebrare i 5 anni della Proloco

Nell'anno del 5°anniversario dalla sua costituzione, la Pro Loco di Pollutri presenta il suo primo libro: "San Nicola e la supremazia sconosciuta di Pollutri", di Vittorio Aruffo.

"La nostra associazione – scrive il presidente Giuseppe D’Attilio in un comunicato – è arrivata al traguardo dei cinque anni di vita e, per celebrare l'anniversario in quest'anno particolare, abbiamo pensato di promuovere l'iniziativa che ci è stata suggerita: pubblicare un libro. Con esso ci auguriamo di lasciare una piccola traccia del nostro operare in Pollutri e nello stesso tempo di 'alleviare' l'assenza dei festeggiamenti tradizionali rivolti al nostro Santo protettore. Ci sarebbe piaciuto organizzare anche una presentazione pubblica, ma al momento non è consigliabile".

Il volume, disponibile dal 4 dicembre, verrà distribuito con un contributo di 8 euro. Potrà essere richiesto ai dirigenti Pro Loco, oppure tramite e-mail all'indirizzo prolocopollutri@gmail.com.

"Ne consigliamo la lettura – aggiunge D'Attilio - perché piacevole e minuzioso nei dettagli e nelle illustrazioni. Racconta il contesto storico dell'epoca in cui il culto per San Nicola arriva a Pollutri, fornisce notizie inedite e offre un'opportunità in più nel panorama degli elaborati dedicati al Santo. Oltre a richiamare personaggi ed eventi storici, fornisce date per noi preziose: scopriamo, ad esempio, quando nasce la prima chiesa, quando si forma la Confraternita e quando inizia la 'tavolata' per i pellegrini. Non mancano poi le leggende sul Santo. In parallelo c'è anche una traccia ragionata che riguarda lo sviluppo storico di Pollutri".

"L'augurio che personalmente rivolgo alla Pro Loco di Pollutri è che questo sia solo l'inizio di un percorso culturale proficuo per tutti i soci e per tutti coloro che vorranno avere il piacere di seguirci".

Dalla Pro Loco il ringraziamento al professor Vittorio Aruffo, per il minuzioso lavoro e notizie inedite, a Nicolangelo Gualtieri per grafica, impaginazione e stampa, e a Fabio Emidio Di Martino per la concessione delle foto.