Oratorio Salesiano, il 5 dicembre la raccolta solidale: "Far del bene ci fa bene"

Si terrà sabato 5 dicembre, con la partecipazione di alcuni supermercati di Vasto, la "Raccolta alimenti e beni per la pulizia della persona e della casa" organizzata dalla parrocchia San Giovanni Bosco. I gruppi Scout, Acr, Ads e i ragazzi del catechismo saranno impegnati nella raccolta solidale.

"Quest'anno non potremo fare la nostra tradizionale 'caccia al cibo' e allora… Sabato tutti a fare spesa nei supermercati e negozi nel volantino! – si legge in un post sulla pagina Facebook dell'Oratorio - Troverete i nostri animatori, catechisti e ragazzi ad accogliere i vostri doni per le famiglie bisognose della nostra parrocchia! Far del bene ci fa bene".