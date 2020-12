Menna chiarisce: "Con San Salvo non il cimitero, ma solo il tempio crematorio"

Non un cimitero unico con San Salvo, ma un tempio crematorio che entrambi i comuni possano utilizzare.

Dopo critiche e polemiche, Francesco Menna chiarisce e modifica parzialmente quanto detto in Consiglio comunale [ARTICOLO e VIDEO].

"Il Comune di Vasto - specifica il primo cittadino - nel momento in cui si va a parlare di tempio crematorio, non può farlo all'interno del cimitero attuale. Non può farlo per una questione di norme; primo motivo: non c'è la necessaria distanza dalle abitazioni. Perciò io ritengo che vada lanciata questa opportunità di fare a San Salvo, un forno crematorio. Si potrebbe fare insieme, anche in considerazione del fatto che una parte del cimitero di San Salvo si trova sul territorio di Vasto".

Una proposta già lanciata da Menna nel recente passato [LEGGI] e accolta favorevolmente dalla sindaca di San Salvo, Tiziana Magnacca [LEGGI].