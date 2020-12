Maria Chiara Centorami al Teatro alla Scala il 7 dicembre "A riveder le stelle"

Ci sarà anche Maria Chiara Centorami tra i protagonisti di A riveder le stelle, serata evento di musica, danza e teatro che andrà in scena il 7 dicembre al Teatro alla Scala di Milano. Sarà uno spettacolo a porte chiuse che sostituirà la tradizionale prima del teatro milanese nella sera di Sant'Ambrogio, patrono del capoluogo lombardo.

"Il Teatro alla Scala riafferma la centralità dell’opera e della danza per la nostra cultura e la nostra identità raccontando la loro capacità di intrecciarsi alla prosa, alla letteratura, alla vita civile e alle tendenze del nostro tempo", si legge nella presentazione dell'evento che, il 7 dicembre alle 17, sarà trasmesso in diretta su Rai 1, Radio 3 e Raiplay con la direzione di orchestra di Riccardo Chailly e la regia teatrale di Davide Livermore.

Sul palco ventiquattro grandi voci della musica lirica internazionale che interpreteranno un repertorio di 31 brani di Verdi, Puccini, Donizetti, Wagner, Bizet e altri ancora. Il corpo di ballo della Scala, con la presenza di Roberto Bolle, impreziosirà i momenti di musica.

Le arie e i momenti di danza saranno inserite, oltre che in blocchi dedicati ad alcune grandi opere, in snodi tematici e collegate dalla lettura di testi affidata a nomi, alcuni notissimi e altri emergenti, del teatro e del cinema italiani. "Un’operazione culturale - si legge in una nota della Scala - che è anche un modo per sentire vicini tutti i settori del mondo dello spettacolo che condividono questo momento drammatico, tra le limitazioni dell’oggi e le incertezze del domani".

Tra le figure scelte per interpretare i brani in questa serata unica nel suo genere ci sono attori teatrali affermati come Massimo Popolizio, Caterina Murino, Laura Marinoni, ed emergenti, come Maria Chiara Centorami, che ricorderà le parole di Rudolf Nureyev sulla danza. Per l'attrice vastese è un ritorno a teatro, in un anno segnato dalle grandi difficoltà del mondo dello spettacolo, fermato dalla pandemia. Mancherà il contatto con il pubblico, quanto mai prezioso, ma sarà l'occasione di trasmettere un grande messaggio di speranza per tornare presto "A riveder le stelle".