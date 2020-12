Luigi Alfieri torna sul ring e va a caccia del bis nel Trofeo delle Cinture

È tempo di tornare sul ring per Luigi Alfieri. Il pugile vastese domani, sabato 5 dicembre, sarà di scena a Maclodio, in provincia di Brescia, per iniziare la sua seconda avventura nel Trofeo delle Cinture. Alfieri ha già vinto la scorsa edizione nella categoria pesi welter della competizione pugilistica organizzata da WBC e FPI [LEGGI], scalando posizioni nel ranking italiano.

Sarà per lui il sesto match tra i professionisti - fin qui cammino netto con cinque successi - in cui dovrà vedersela con Edmir Sinanaj, pugile con all'attivo tre match (due vittorie e una sconfitta). La manifestazione pugilistica di Maclodio vedrà come match clou la sfida per il titolo italiano pesi gallo tra Vincenzo Picadi e Gianluca Conselmo e sarà trasmetta in streaming su gazzetta.it.

Alfieri, anche in questi mesi, si è allenato duramente per preparare questo incontro con la guida dei tecnici Domenico Urbano e Alfredo Campitelli - che saranno con lui per il match con il consigliere della San Salvo Boxe Lorenzo Morgano - e del preparatore fisico Andrea Ialacci. In terra lombarda proverà ad allungare la sua striscia di successi per continuare nel cammino verso il Trofeo delle Cinture 2020 e puntare così alla sfida per il titolo italiano.