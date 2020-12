Delicato intervento in Ortopedia: "Ho trovato grande umanità"

Dopo aver subito un delicato intervento nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Vasto una lettrice ha voluto esprimere pubblicamente il suo ringraziamento con questi suoi pensieri che pubblichiamo.

In un momento così buio per tutti noi, volevo rivolgere un ringraziamento e immensa riconoscenza per la disponibilità, gentilezza, professionalità e non comune umanità, di tutto il reparto di ortopedia, infermieri, coordinatori, medici, in particolare al dott. Di Prinzio che mi ha accudito con grande professionalità e umanità.

Non lo dimenticherò mai. Grazie.

Teresa M.