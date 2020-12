Tumori, il 3 dicembre appuntamento on-line con il convegno del dottor D’Ostilio

"Carcinoma dell'ovaio, dello stomaco e del colon-retto. Stato dell'arte e nuove prospettive". Questo il titolo dell'ultimo incontro del ciclo di convegni medici oncologici organizzati da Nicola D'Ostilio, dottore e responsabile del reparto Oncologia di Lanciano e Vasto. Incontri di cui il dottor D'Ostilio è anche responsabile scientifico.

A partire dalle ore 13 di giovedì 3 dicembre, appuntamento in webinar per le diverse professionalità a confronto che si alterneranno dando conferma all'importanza della sinergia multidisciplinare. Lo stato dell'arte ad indicare tutto ciò che è all'avanguardia per la cura di tali patologie specifiche.

L'associazione La Conchiglia Onlus è "fiera di supportare queste importanti iniziative e ringrazia quanti tra i professionisti interverranno per l'attenzione posta, anche in questa circostanza, allo studio continuo proteso alla cura ed al miglioramento della vita stessa dei pazienti oncologici. Si ringraziano altresì le case farmaceutiche che sostengono tali opportunità e l'importante supporto organizzativo di ASCA Eventi".