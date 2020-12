Scontro tra due mezzi sulla sp 154, in ospedale i due conducenti

Due persone sono rimaste ferite nell'incidente avvenuto questa mattina sulla sp 154, fondovalle Sinello, in territorio di Pollutri, strada dove già in passato si sono verificati incidenti. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine si sono scontrati due mezzi da lavoro che procedevano lungo la strada che collega il casello autostradale di Vasto Nord alla zona industriale di Gissi.

I sanitari del 118 hano prestato sul posto le prime cure ai conducenti dei due mezzi, trasportandoli poi in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e i carabinieri. I due guidatori, che non sono in gravi condizioni, sono stati trasferiti uno a Vasto e l'altro a Chieti.

Dopo i rilievi dei militari per ricostruire la dinamica dell'incidente e la rimozione dei mezzi incidentati la circolazione potrà tornare regolare.