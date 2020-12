Per l’Anmi sarà una Santa Barbara sulle "onde della solidarietà"

Sarà una Santa Barbara sulle "onde della solidarietà" quella vissuta dalla sezione di Vasto dell'Anmi. "Questo è un anno particolare che ci vede tutti impegnati e speranzosi nel tornare presto alla normalità - spiega il presidente Luca Di Donato -. Ma, nonostante le restrizioni dovute al Covid 19, il Gruppo ANMI di Vasto vuole comunque solennizzare la ricorrenza di Santa Barbara sua protettrice".

Venerdì 4 dicembre, alle 18, ci sarà la celebrazione della messa presieduta da Don Gianfranco Travaglini nella concattedrale di San Giuseppe "alla presenza dei soci e di una rappresentanza dell'ufficio Circondariale Marittimo e del Mariradar 512. Sarà una cerimonia sobria nel rispetto delle sofferenze di questo periodo ma sottolineata dall'impegno che il Gruppo ANMI mette in atto con una raccolta alimentare a beneficio della Mensa Caritas cittadina.

La raccolta verrà effettuata in chiesa, prima dell'inizio della liturgia. La stessa continuerà presso la sede del Gruppo ANMI di Vasto in piazza Del Popolo n. 20, in una prossima giornata da definire non appena le restrizioni subiranno cambiamenti, passando in zona arancione.

L'invito a partecipare alla raccolta é rivolta ai soci, ai simpatizzanti ed anche a quei cittadini che vorranno dare segni di solidarietà, perché ci siano onde benefiche in questo mare burrascoso della pandemia".