"Per la nascita del mio primo figlio accolta in Ostetricia con disponibilità e affetto"

Da una neo mamma riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento per il personale del reparto Ostetricia e Ginecologia del San Pio.

In un periodo difficile come questo che stiamo attraversando, a causa del Covid-19, mi sono ritrovata ad affrontare la mia prima gravidanza e sono qui per ringraziare tutto il Reparto di Ostetricia e Ginecologia di Vasto, diretto dal Primario Francesco Matrullo, dove nonostante appunto le difficoltà del momento, ho trovato comunque organizzazione, disponibilità ed affetto.

Il mio primo pensiero va al Dott. Vincenzo Biondelli che, con le sue doti umane e professionali, è stato come un faro che ha illuminato tutto il percorso della mia gravidanza.

Ringrazio inoltre la Caposala Maria Grazia Buongiorno, che mi ha stretto le mani con fermezza e mi ha dato coraggio; la sua passione nel lavoro la si avverte sin da subito, dal corso di accompagnamento alla nascita al parto e al post partum.

Francesca Ferrin, mamma di Riccardo Mario Santoro