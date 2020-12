"A Natale io spendo a Cupello": sconti in bolletta per chi acquista nelle attività locali

Si chiama "A Natale io spendo a Cupello" ed l'iniziativa che il Comune ha varato insieme ai commercianti per incentivare gli acquisti a Cupello. Chi lo farà avrò uno sconto in bolletta del 10%.

Il funzionamento è semplice: dall'8 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, a fronte di una spesa minima di 300 euro fatta nelle attività commerciali cupellesi si avrà un rimborso del 10% dell'importo speso sulla bolletta della Tari o nei servizi a domanda individuale come mensa o trasporto scolastico. Per partecipare occorre conservare gli sontrini da presentare allegati alla domanda (disponibile insieme al regolamento sul sito dell'ente) dall'11 gennaio.

Gli sontrini sono cumulabili tra quelli di diverse attività commerciali e all'interno della famiglia per raggiungere l'importo finale.

"L’obiettivo è che circoli l'economia di Cupello attraverso un incentivo alla spesa", commenta il Comune.