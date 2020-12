Sputore: "Entro fine anno sistemeremo le provinciali Luci, Madonna dei Miracoli e San Lorenzo"

La Provincia di Chieti ha stanziato 340mila euro per rimettere a posto tre strade del Vastese entro la fine dell'anno.

Lo afferma Vincenzo Sputore, delegato provinciale alla Viabilità, rispondendo alle critiche dei consiglieri conunali della lista civica Legati per Monteodorisio, Nicola Generoso, Pierfrancesco Galante e Stefano Moretti [LEGGI]: "Già da tempo - afferma Sputore - la Provincia ha pensato alla sistemazione della strada in questione, la provinciale Luci, per la quale ha stanziato 48mila euro compresi in un progetto complessivo da 340mila euro.

I fondi serviranno anche per rimettere a nuovo, con una spesa di 80mila euro, la strada che dallo svincolo autostradale di Vasto nord sale fino a località Madonna dei Miracoli di Casalbordino e la provinciale San Lorenzo, con un impegno di speda di 145mila euro. La prossima settimana - conclude Sputore - contiamo di espletare la gara d'appalto con l'individuazione del soggetto che dovrà eseguire i lavori, da terminare entro fine dicembre".