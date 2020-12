San Salvo, due progetti per il miglioramento di via Istonia e via Roma

Sistemazione della pavimentazione della villa comunale, nuovi parcheggi in via Istonia e miglioramento di via Roma. È quanto previsto dai due progetti da 300mila euro complessivi per i quali il Comune di San Salvo ha ottenuto un cofinanziamento da 100mila euro dalla Regione Abruzzo (contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione).

L’intervento ha ottenuto il punteggio massimo per il livello di progettazione e primo Comune con una popolazione di 20mila abitanti e prevede la sistemazione della pavimentazione dell’area verde della villa comunale con la predisposizione di nuovi parcheggi in via Istonia e attraversamenti pedonali luminosi; per via Roma ci saranno interventi di manutenzione straordinaria dei parcheggi e il miglioramento degli attraversamenti pedonali che saranno ben illuminati e segnalati con l’installazione di sensori che rilevano la presenza di pedoni.

"Attraverso il lavoro svolto dal nostro ufficio tecnico – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – abbiamo risposto al bando regionale per finanziare l’intervento di miglioramento, riqualificazione e potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti e per l’efficientamento energetico di via Roma e via Istonia che serviranno a migliorarne la fruibilità e la sicurezza dei cittadini".