Pennetta: "Vasto senza drive-in per i tamponi, Schael si dimetta"

"È inaudito che un centro come Vasto non abbia un drive-in".

Angela Pennetta, candidata sindaca di Vasto per il comitato civico L'Arcobaleno, chiede alla Asl di allestire in città una postazione in cui eseguire i tamponi per la diagnosi del Covid-19.

"I cittadini di Vasto e San Salvo - scrive in un comunicato - devono recarsi a Gissi con enormi disagi per eseguire i tamponi. Sembra proprio che il direttore generale della Asl, Schael, abbia preso di mira le due cittadine scegliendo deliberatamente di lasciarle sfornite di servizi essenziali. Questa situazione è insostenibile e il direttore generale, che ha già martoriato il nostro San Pio, faccia definitivamente le valigie per tornarsene oltralpe. I vastesi sono stufi e pronti alla mobilitazione".